Игроки ПСЖ время от времени становятся жертвами ограблений. Анхель Ди Мария не смог завершить матч 29-го тура Лиги 1 против Нанта (1:2).

Подобные инциденты случаются довольно регулярно. Обычно все происходит в игровой день, когда никого нет дома. Однако на этот раз семья Ди Марии была в доме, когда туда ворвались воры, сообщает Marca. К счастью, информации о пострадавших нет, хотя семью футболиста на какое-то время даже взяли в заложники..

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Тренерскому штабу ПСЖ пришлось экстренно проводить замену футболиста. Первым об инциденте узнал спортивный директор клуба Леонардо, который все передал Маурисио Почеттино. Специалист сразу же снял Ди Марию с поля и ушел с ним в раздевалку.

По информации ESPN, в похожей ситуации оказался еще и защитник команды Маркиньос. Правда, грабители атаковали дом его родителей, а сам бразилец отыграл полный матч, в котором его команда уступила со счетом 1:2.

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