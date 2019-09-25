Престон – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

Престон капитулировал перед Манчестер Сити в 1/16 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Престон – Манчестер Сити.

Стерлинг открыл счет уже 19-й минуте после блестящего сольного рейда от середины поля.

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Игроки "горожан" решили, что итог встречи нужно подвести уже в первом тайме и забили еще 2 мяча. Точными ударами отметились Габриэл Жезус и нападающий хозяев Райан Ледсон (автогол).

Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку Сити на этот поединок.

Манчестер Сити без Зинченко на классе одолел Престон и вышел в следующий раунд Кубка лиги