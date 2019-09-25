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Престон – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

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Престон – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча
Престон – Манчестер Сити – видео голов и обзор матча / Фото ФК Манчестер Сити

Престон капитулировал перед Манчестер Сити в 1/16 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Престон – Манчестер Сити.

 
Рахим Стерлинг 19’
Габриэл Жезус 36’
Райян Ледсон 42’
19’ Рахим Стерлинг
36’ Габриэл Жезус
42’ Райян Ледсон

Стерлинг открыл счет уже 19-й минуте после блестящего сольного рейда от середины поля.

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Игроки "горожан" решили, что итог встречи нужно подвести уже в первом тайме и забили еще 2 мяча. Точными ударами отметились Габриэл Жезус и нападающий хозяев Райан Ледсон (автогол).

Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку Сити на этот поединок.

Манчестер Сити без Зинченко на классе одолел Престон и вышел в следующий раунд Кубка лиги

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Кубок английской лиги 2019/20 Англия Видеоновости Престон Престон Престон - Манчестер Сити
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