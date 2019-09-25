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Престон – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

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Престон – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Престон – Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Манчестер Сіті

Престон капітулював перед Манчестер Сіті в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Престон – Манчестер Сіті.

 
Рахім Стерлінг 19’
Габріел Жезус 36’
Райян Ледсон 42’
19’ Рахім Стерлінг
36’ Габріел Жезус
42’ Райян Ледсон

Рахім Стерлінг відкрив рахунок вже 19-й хвилині після блискучого сольного рейду від середини поля.

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Гравці "містян" вирішили, що підсумок зустрічі потрібно підбити вже у першому таймі та забили ще 2 м'ячі. Влучними ударами відзначились Габріел Жезус та нападник господарів Райян Ледсон (автогол).

Український захисник Олександр Зінченко не потрапив до заявки Сіті на цей поєдинок.

Манчестер Сіті без Зінченка на класі здолав Престон і вийшов до наступного раунду Кубка ліги

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Теги
Кубок англійської ліги 2019/20 Англія Відеоновини Престон Престон Престон - Манчестер Сіті
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