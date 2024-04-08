Лига 1, 28 тур

Брест – Метц – 4:3

Голы: Шардонне, 12, Думбия, 31, Мунье, 38, Сатриано, 60 – Траоре, Микаутадзу, 74, 80

Мопнелье – Лорьян – 2:0

Голы: Саванье, 54 (пен), Карамо, 89

Реймс – Ницца – 0:0

Тулуза – Страсбур – 0:0

Монако – Ренн – 1:0

Гол: Аклиуш, 25

Удаление: Керер, 64 – Терье, 46

Нант – Лион – 1:2

Голы: Альбин, 16 – Ляказетт, 75, Фофана, 77

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Брест принимал Метц, который находится в зоне вылета. "Пираты" пропустили быстрый гол, но сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Довольно легко преимущество Бреста стало в два мяча. После перерыва Метц провел несколько великолепных атак, сократив отставание до одного гола. В итоге бретонцы сумели удержать победу, а публика увидела 7 голов.

Монпелье дома легко обыграл Лорьян. До этого матча "мерлузы" ни разу не пропускали с пенальти. Впрочем, именно в этом матче Лорьян прервал свою серию. Тежи Саванье забил свой 15 пенальти в Лиге 1 подряд. По этому показателю капитан Монпелье лидирует в чемпионате.

Матч между Лионом и Нантом завершал тур. "Канарейки" открыли счет на 16 минуте и удавалось удерживать преимущество почти до конца встречи. Сначала после серии фантастических сейвов Ляфона Ляказетт все же затолкал мяч в сетку, а через две минуты Малик Фофана забил дебютный гол за Лион.

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