Ліга 1, 28 тур

Брест – Метц – 4:3

Голи: Шардонне, 12, Думбія, 31, Муньє, 38, Сатріано, 60 – Траоре, Мікаутадзу, 74, 80

Мопнельє – Лор'ян – 2:0

Голи: Саваньє, 54 (пен), Карамо, 89

Реймс – Ніцца – 0:0

Тулуза – Страсбур – 0:0

Монако – Ренн – 1:0

Гол: Акліуш, 25

Вилучення: Керер, 64 – Терьє, 46

Нант – Ліон – 1:2

Голи: Альбін, 16 – Ляказетт, 75, Фофана, 77

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Брест приймав Метц, який перебуває в зоні вильоту. "Пірати" пропустили швидкий гол, але зуміли не тільки відігратися, а й вийти вперед. Доволі легко перевага Бреста стала у два м'ячі. По перерві Метц провів кілька чудових атак, скоротивши відставання до одного гола. У підсумку бретонці зуміли втримати перемогу, а публіка побачила 7 голів.

Монпельє вдома легко обіграв Лор'ян. До цього матчу "мерлузи" ні разу не пропускали з пенальті. Утім, саме в цьому матчі Лор'ян перервав свою серію. Тежі Саваньє забив свій 15 пенальті у Лізі 1 поспіль. За цим показником капітан Монпельє лідирує в чемпіонаті.

Матч між Ліоном та Нантом завершував тур. "Канарки" відкрили рахунок на 16 хвилині і вдавалося втримувати перевагу майже до кінця зустрічі. Спочатку після серії фантастичних сейвів Ляфона Ляказетт все ж заштовхав м'яч у сітку, а через дві хвилини Малік Фофана забив дебютний гол за Ліон.

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