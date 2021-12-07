"Я не чувствую, что у нас какие-то проблемы с заработной платой. Я как получал зарплату изо дня в день, так и получаю.

"Играть против Гвардиолы было похоже на поход к стоматологу": Скрипник признался, что для него означала дуэль с Моуринью

Знаю, что когда моя команда не играла в еврокубках, зарплату платили так же, и деньги были. Мы летаем на выезды, заказываем чартеры, это тоже большие расходы. И в Киев летаем, и во Львов. Всё это говорит о том, что все у нас нормально. Конечно, хочется лучших условий. Хочется и премий, и вознаграждения за достижение целей, это должно развиваться.

Сейчас премиальных у нас нет, но есть личные контракты. У меня свой контракт – у других свои", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Напомним, после 17-ти туров Заря занимает в турнирной таблице УПЛ четвертую строчку, имея в своем активе 35 очков. От лидеров первенства – Шахтера и Динамо – ее отделяет 9 очков. В Лиге конференций луганчане идут в своей группе третьими, потеряв любые шансы на евровесну.

Тете у збірній України: чому це реальніше, ніж ви думаєте?