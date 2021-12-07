"Я не відчуваю, що у нас якісь проблеми із заробітною платою. Я як отримував зарплату день в день, так і отримую.

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Знаю, що коли моя команда не грала в єврокубках, зарплату платили так само і гроші були. Ми літаємо на виїзди, замовляємо чартери, це теж велика витрата. І до Києва літаємо, і до Львова. Все це говорить про те, що все у нас нормально. Звичайно, хочеться кращих умов. Хочеться і премій, і винагороди за досягнення цілей, це має розвиватися.

На даний момент преміальних у нас немає, але є особисті контракти. У мене свій контракт – у інших свої", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, після 17-ти турів Зоря посідає у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку, маючи у своєму активі 35 очок. Від лідерів першості – Шахтаря і Динамо – її відділяє 9 очок. У Лізі конференцій луганці йдуть у своїй групі третіми, втративши будь-які шанси на євровесну.

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