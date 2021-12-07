"Играть против Гвардиолы было похоже на поход к стоматологу": Скрипник признался, что для него означала дуэль с Моуринью
Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал об отношении к противостоянию с именитыми тренерами.
"Что для меня означала вывеска "Скрипник против Моуринью"? Да ничего. Это хороший знаменитый тренер. Мне не очень нравится его футбол, но импонирует его аура. Нравится то, как он ведет себя и защищает команду. Говорят, что за него игрок отдаст жизнь .
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Было ли у меня волнение перед матчем против "Особенного"? Я немного поработал в Германии и играл против Клоппа и Гвардиолы. Играть с Баварией Гвардиолы было похоже на поход к стоматологу раз в полгода: не хочется, но нужно. Просчитать этого тренера было невозможно. Я пообщался с большими тренерами. В Германии есть такая традиция: когда команды выходят на предматчевую разминку, тренеры сходятся в подтрибунном помещении. У вас есть 10-15 минут, чтобы пообщаться о чем угодно. О погоде, машинах или футболе.
Удалось ли мне поговорить с Моуринью? Нет. Он поблагодарил за игру и сказал, что Заря заслуживала забить хотя бы один гол. Мы пожелали друг другу удачи", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.
Напомним, оба своих матча с Ромой в Лиге конференций в этом году Заря проиграла: 3:0 дома и 4:0 на выезде.