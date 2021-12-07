"Что для меня означала вывеска "Скрипник против Моуринью"? Да ничего. Это хороший знаменитый тренер. Мне не очень нравится его футбол, но импонирует его аура. Нравится то, как он ведет себя и защищает команду. Говорят, что за него игрок отдаст жизнь .

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Было ли у меня волнение перед матчем против "Особенного"? Я немного поработал в Германии и играл против Клоппа и Гвардиолы. Играть с Баварией Гвардиолы было похоже на поход к стоматологу раз в полгода: не хочется, но нужно. Просчитать этого тренера было невозможно. Я пообщался с большими тренерами. В Германии есть такая традиция: когда команды выходят на предматчевую разминку, тренеры сходятся в подтрибунном помещении. У вас есть 10-15 минут, чтобы пообщаться о чем угодно. О погоде, машинах или футболе.

Удалось ли мне поговорить с Моуринью? Нет. Он поблагодарил за игру и сказал, что Заря заслуживала забить хотя бы один гол. Мы пожелали друг другу удачи", – сказал Скрипник в программе BurBuzz.

Напомним, оба своих матча с Ромой в Лиге конференций в этом году Заря проиграла: 3:0 дома и 4:0 на выезде.

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