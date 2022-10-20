Премьер-министра Великобритании сравнили с Брайаном Клафом в период его карьеры в Лидсе.

В четверг, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что подает в отставку. Таким образом, она продержалась на своей должности ровно столько, сколько в 1974 году Брайан Клаф продержался во главе Лидса. Об этом сообщает Opta.

Ноттингем Форест уволил двух скаутов, которые пригласили летом 22 новых игроков

Напомним, что Клаф возглавил Лидс после того, как в качестве тренера Дерби и Брайтона постоянно критиковал стиль игры этой команды и методы работы её главного тренера Дона Реви. Клаф считал, что Лидс играл в очень "грязный" футбол, но это не помешало ему согласиться возглавить эту команду.

В конце концов, для него все закончилось увольнением спустя 44 дня после подписания контракта, поскольку игроки Лидса не восприняли Клафа.

После этой работы Клаф возглавил Ноттингем Форест и выиграл со скромной командой чемпионат Англии и два Кубка чемпионов.

Ноттингем Форест отстоял ничью с Брайтоном – Де Дзерби чудом не может победить в АПЛ