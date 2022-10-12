Ноттингем Форест уволил двух скаутов, которые пригласили летом 22 новых игроков
Главный скаут Энди Скотт и его начальник Джордж Сирианос были уволены из Ноттингем Форест в связи с неудачными результатами команды на старте сезона.
Глава скаутского отдела Джордж Сирианос и главный скаут Энди Скотт лишились своих должностей в Ноттингем Форесте, информирует ВВС. Клубное руководство разочаровалось в их работе после провального старта команды в Премьер-лиге.
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Согласно источнику, Сирианос и Скотт подписали во время летнего трансферного окна 22 новых игроков. На всех новичков клуб потратил 145 миллионов фунтов стерлингов.
Форест набрал пять очков после девяти матчей в АПЛ в новом сезоне.
Ранее клуб пригласил Филиппо Джиральди на пост спортивного директора. Ранее Джиральди 9 лет проработал в Уотфорде.
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