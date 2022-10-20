Прем'єр-міністерку Великої Британії порівняли з Браяном Клафом в період його кар'єри у Лідсі.

У четвер, 20 жовтня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила, що подає у відставку. Таким чином, вона протрималась на своїй посаді рівно стільки, скільки у 1974 році Браян Клаф пропрацював на чолі Лідса. Про це інформує Opta.

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Нагадаємо, що Клаф очолив Лідс після того, як у статусі тренера Дербі та Брайтона постійно критикував стиль гри цієї команди і методи роботи її головного тренера Дона Реві. Клаф вважав, що той Лідс грав у дуже "брудний" футбол, але це не завадило йому погодитись на роботу з цією командою.

Врешті-решт для нього все закінчилося звільненням після 44 днів перебування на посаді головного тренера, адже гравці Лідса не сприйняли Клафа.

Після цієї роботи Клаф очолив Ноттінгем Форест і виграв зі скромною командою чемпіонат Англії та два Кубки чемпіонів.

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