За последние три месяца Сассуоло одержал лишь одну победу в официальных матчах. Руководство решило уволить Алессио Дионизи и весь его тренерский штаб, сообщает клубная пресс-служба.

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В нынешнем сезоне продолжилась стагнация "нероверди". Сассуоло лишь формально не в зоне вылета, ведь имеет лучшие дополнительные показатели, чем Верона.

Напомним, Алессио Дионизи возглавил Сассуоло летом 2021 года, заменив Роберто Де Дзерби. Бывший наставник Шахтера оставлял в наследство очень яркую команду, которая демонстрировала результаты на уровне Ромы и Лацио. За три года от наследия Де Дзерби не осталось и следа.