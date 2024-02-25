Наступника Де Дзербі офіційно звільнили – він перетворив претендента на єврокубки в одну з найгірших команд чемпіонату
Алессіо Діонізі втратив свою посаду головного тренера Сассуоло. Клуб вирішив звільнити фахівця.
За останні три місяці Сассуоло здобув лише одну перемогу в офіційних матчах. Керівництво вирішило звільнити Алессіо Діонізі та весь його тренерський штаб, повідомляє клубна прес-служба.
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У нинішньому сезоні продовжилася стагнація "нероверді". Сассуоло лише формально не у зоні вильоту, адже має кращі додаткові показники, ніж Верона.
Нагадаємо, Алессіо Діонізі очолив Сассуоло влітку 2021 року, замінивши Роберто Де Дзербі. Колишній наставник Шахтаря залишав у спадок дуже яскраву команду, яка демонструвала результати на рівні Роми й Лаціо. За три роки від спадщини Де Дзербі не залишилося й сліду.