В начале сентября пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона заняла Лиз Трасс. До этого политик работала главой МИД. Именно этот период вызвал вопрос у теневой генеральной прокурорки Эмили Торнберри.

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Как сообщает The Guardian , предварительное расследование выявило, что расходы МИД под руководством Трасс выросли на 45%. Здесь есть футбольный след. Новый премьер-министр якобы потратила из государственного бюджета 1841 фунт в фан-шопе Норвича, который в прошлом сезоне выступал в АПЛ, но позорно вылетел, одержав лишь 5 побед. Сейчас команда играет в Чемпионшипе, где идет второй. Лиз же остается фанаткой "канарок".

Среди нецелевых расходов женщины еще фигурируют топ-парикмахерские, дорогие вина, элитные рестораны, гостиницы, магазины домашнего декора и мебели, полеты бизнес-классом по личным потребностям и т.д. Все это покрывалось расходами из госбюджета.