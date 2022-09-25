На початку вересня пост прем'єр-міністра після відставки Бориса Джонсона посіла Ліз Трасс. До цього політикиня працювала головою МЗС. Саме цей період викликав питання у тіньової генеральної прокурорки Емілі Торнберрі.

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Як повідомляє The Guardian, попереднє розслідування виявило, що витрати МЗС під керівництвом Трасс зросли на 45%.Тут є футбольний слід. Нова прем'єр-міністерка нібито витратила з державного бюджету 1841 фунт у фан-шопі Норвіча, який минулого сезону виступав в АПЛ, але ганебно вилетів, здобувши лише 5 перемог. Зараз команда грає у Чемпіоншипі, де йде другою. Ліз же залишається фанаткою "канарок".

Серед нецільових витрат жінки ще фігурують топ-перукарні, дорогі вина, елітні ресторани, готелі, магазини домашнього декору та меблів, польоти бізнес-класом за особистими потребами тощо. Усе це нібито покривалось витратами з держбюджету.

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