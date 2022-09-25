Наступниця Бориса Джонсона оскандалилась: тратила держгроші у фан-шопі найгіршого клубу минулого сезону АПЛ і не лише
Нова прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс опинилась на перших шпальтах газет, зокрема, через футбол.
На початку вересня пост прем'єр-міністра після відставки Бориса Джонсона посіла Ліз Трасс. До цього політикиня працювала головою МЗС. Саме цей період викликав питання у тіньової генеральної прокурорки Емілі Торнберрі.
Шевченко та Борис Джонсон відвідали акцію на підтримку України у війні з Росією
Як повідомляє The Guardian, попереднє розслідування виявило, що витрати МЗС під керівництвом Трасс зросли на 45%.Тут є футбольний слід. Нова прем'єр-міністерка нібито витратила з державного бюджету 1841 фунт у фан-шопі Норвіча, який минулого сезону виступав в АПЛ, але ганебно вилетів, здобувши лише 5 перемог. Зараз команда грає у Чемпіоншипі, де йде другою. Ліз же залишається фанаткою "канарок".
Серед нецільових витрат жінки ще фігурують топ-перукарні, дорогі вина, елітні ресторани, готелі, магазини домашнього декору та меблів, польоти бізнес-класом за особистими потребами тощо. Усе це нібито покривалось витратами з держбюджету.
Англія достроково вилетіла з еліти Ліги націй, зазнавши поразки від Італії – "три леви" досі не виграли жодного матчу