Топовые сборные относятся к Лиге наций так, как и положено к ней относиться. Тренеры экспериментируют с составом, подтягивают молодежь и не переживают из-за результата. Впрочем, позорить себя вылетом из элитного дивизиона никто не желает – а финалисты прошлогоднего Евро оказались в шаге от этого. Италия после 4 туров имела только 5 очков и шла третьей в группе, в то время как Англия с 2 зачетными баллами лежала на дне.

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Победа в Милане была критически важна для британцев. Кроме того, было желание реабилитироваться за разгром от Венгрии на Уэмбли в предыдущем туре и за бледную нулевую ничью со "Скуадрой" дома. Да и за поражение в финале Евро надо было расплатиться.

Оба тренера выставили сильнейшие свои составы, насколько это вообще было возможно при имеющихся заявках сборных. Болельщики ожидали очень яркого противостояния – впрочем, команды несколько разочаровали. Особенно скучно было в первом тайме, где соперники провели 9 ударов на двоих. При этом половина попыток итальянцев была заблокирована, а в створ коллективы попали по разу.

Италия выглядела более целостной и заряженной. Единственный опасный момент до перерыва провели именно хозяева – это Скамакка замкнул подачу с левого фланга на дальнюю штангу, пробив головой в ближнюю девятку. Поуп без особых проблем парировал. Также вспоминается несколько перспективных атак, которые завершились офсайдами. Все остальное было не достойным внимания болельщиков.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. От такого футбола очень хотелось спать. После перерыва же команды несколько прибавили в динамике, однако в первые 10 минут второго тайма моментов не возникало.

Взяться за головы тифози на Сан-Сиро пришлось аж на 57-й минуте во время контратаки с прострелом Димарко на Бареллу – Николо оказался прямо перед голкипером и замыкал в падении, но не попал в ближний угол! Правда, уже в самом начале эпизода Димарко залез в огромный офсайд.

Англия огрызнулась дебютным моментом на 60-й минуте – это Кейн ворвался в штрафную и выполнил передачу под удар Сака, а Толой в попытке прервать ее едва не подрезал мяч в собственные ворота. После этого команды снова вернулись к позиционной борьбе, хотя скорости и рисунок игры уже не выглядели скучными.

Матч должен был раскрыться после забитого гола. К счастью, он таки произошел – и его провели итальянцы! Героем стал Распадори, который принял передачу в штрафной, развернулся и мощно выстрелил с линии в дальний угол. 1:0 В воздухе запахло вылетом англичан из элиты, поэтому Гарет Саутгейт провел замены. В середине второго тайма на поле вышли Грилиш и Шоу.

Проблема "трех львов" крылась в том, что моментов все равно не возникало. На 78-й минуте островитяне имели возможность сравнять счет благодаря двум выстрелам с близкого расстояния в исполнении Грилиша и Кейна, но оба парировал Доннарумма. А больше ничего и не возникало, хотя инициатива и территориальное преимущество было за британцами.

Италия же пыталась ловить соперника на контратаках. Дважды это могло завершиться взятием ворот: на 85-й минуте свежий Распадори вышел один на один с Поупом и пробил в него – хозяева выиграли подбор перед штрафной и сразу провели еще одну атаку. Димарко выполнил прострел с левого края на дальнюю штангу, попав именно в нее! Англия о таких моментах и мечтать не могла.

Рефери компенсировал к основному времени аж 6 минут, но команда Гарета Саутгейта так и не отыгралась. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Италии. Для Англии это выливается в катастрофу – команда осталась с 2 очками на последней позиции в группе, а отставание от ближайшего преследователя за тур до конца составляет 4 зачетных балла. Вице-чемпион Европы вылетел в дивизион В Лиги наций!

"Скуадра Адзурра" набрала 8 пунктов и поднялась на вторую позицию. В следующем туре апеннинцы поборются с Венгрией за лидерство.

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