"Прежде всего, хотел бы поблагодарить «Флору», которая пригласила нас в такое тяжелое время сыграть такую важную игру. Мы хотим в очередной раз привлечь внимание к тому, что творится у нас в стране, поддержать наших беженцев и военных. Получилась хорошая игра. Надеюсь, скоро все наладится.

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В этом матче спортивная составляющая была не главной. Основное – провести этот поединок. Счет 3:0 в нашу пользу, наверное, не совсем отображает реальное положение вещей. Недаром Флора – чемпион своей страны и постоянно играет в еврокубках. Это добротная команда, но мы на данный момент сильнее. Эта победа для нас была нужнее, ведь она для нашего народа, для нашей страны. Мы сегодня выиграли с таким счетом благодаря огромному желанию и самоотдаче", – сказал Гусев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Динамо, несмотря на отсутствие сборников, не оставило шансов эстонской Флоре (3:0). Голами отметились Викентий Волошин, Никита Бурда и Владислав Ванат.

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