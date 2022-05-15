Журналіст пресслужби "біло-синіх" Андрій Шахов висловився щодо відсутності благодійних поєдинків з європейськими грандами, які були анонсовані клубом.

"Уявіть собі, що вас запросила додому гарна дівчина. Ви вбралися, підготувалися, викликали таксі та приїхали. Стоїте у неї під будинком, але вона вимкнула телефон і не відповідає.

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Ви не втрачаєте надії. Телефонуєте та телефонуєте. Але телефон вимкнено. Приблизно така ситуація була у Динамо та Шахтаря у серіях благодійних матчів. З перелічених грандів дотрималась слова лише Борусія Д.

Може, нашими суперниками були й невеликі клуби, проте вони точно із великим серцем. Робіть висновки самі", – написав журналіст в Instagram.

Нагадаємо, 1 квітня кияни повідомили про благодійний тур під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо війну!". Серед анонсованих візаві були ПСЖ, Мілан, Барселона, Аякс, але з ними спарингів так і не було.

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