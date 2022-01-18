ФИФА традиционно раздавала награды и в женском футболе.

Игрок Барселоны Алексия Путельяс получила награду The Best от ФИФА. Еще около месяца назад испанка стала обладательницей "Золотого мяча-2021".

Роналду проголосовал за Левандовски – у Месси был другой фаворит на The Best

Лучшим тренером признали наставницу Челси Эмму Хейса. На позиции вратаря лучшей назвали представительницу Лиона Кристиану Эндлера.

Напомним, среди мужчин MVP года стал польский нападающий Баварии Роберт Левандовски, а Криштиану Роналду получил особую награду за бомбардирский рекорд в сборной Португалии.

Барселона – Реал: каталонці здобули ментальну перемогу, а найскандальніший гравець творить дива