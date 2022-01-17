Криштиану Роналду удовлетворен победителем в номинации лучший игрок 2021 года.

Роберт Левандовски стал лучшим футболистом в прошлом году по версии ФИФА. За нападающего Баварии также проголосовал Криштиану Роналду, поставив на второе и третье место представителей Челси Н'Голо Канте и Жоржинью соответственно.

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У Лионеля Месси топ-3 выглядел иначе: Неймар (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), а замыкал тройку аргентинца форвард Реала Карим Бензема.

Напомним, в этой почетной номинации Левандовски соревновался с Лионелем Месси и Мохаммедом Салахом.

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