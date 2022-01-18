ФІФА традиційно роздавала нагороди також і в жіночому футболі.

Гравчиня Барселони Алексія Путельяс отримала нагороду The Best від ФІФА. Ще близько місяця тому іспанка стала володаркою "Золотого м'яча-2021".

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Найкращою тренеркою визнали наставницю Челсі Емму Хейс. На позиції воротаря найкращою назвали представницю Ліона Крістіану Ендлер.

Нагадаємо, серед чоловіків MVP року став польський нападник Баварії Роберт Лєвандовскі, а Кріштіану Роналду отримав особливу нагороду за бомбардирський рекорд у збірній Португалії.

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