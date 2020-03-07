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Представник Шахтаря: За ажіотажем матч із Вольфсбургом можна порівняти з Манчестер Сіті

09:47 328 Читать на русском
Представник Шахтаря: За ажіотажем матч із Вольфсбургом можна порівняти з Манчестер Сіті
Шахтар / ФК Шахтар

Начальник відділу продажів донецького Шахтаря Олександр Мурадов розповів про хід продажу квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

"Як правило, продаж ділиться на кілька етапів. Пріоритетний період продажів ми надаємо нашим власникам абонементів, а потім починається вільний збут.

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Матч з Вольфсбургом – не виняток. Було два дні пріоритетного продажу, а потім з понеділка почалось вільне розповсюдження квитків. За динамікою продажів можу сказати, що ми вже практично наблизилися до 10 тисяч проданих перепусток.

Ми кожного разу порівнюємо динаміку і ажіотаж на цей матч можна порівняти з поєдинком проти Манчестер Сіті. Це рівень Ліги чемпіонів, великий інтерес уболівальників, що і відображається на продажах", – сказав Мурадов у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, перший поєдинок проти Вольфсбурга у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар проведе на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь пройде у Харкові за тиждень, 19 березня, о 19:55.

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Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Ліга Європи 2019/20 Шахтар - Вольфсбург
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