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Представитель Миколенко подтвердил контакты с Ювентусом по защитнику Динамо

22:20 - Читати українською
Представитель Миколенко подтвердил контакты с Ювентусом по защитнику Динамо
Виталий Миколенко / Сайт Динамо

Итальянский агент Стефано Антонелли раскрыл некоторые подробности относительно интереса клубов Серии А к защитнику Динамо Виталию Миколенко.

"Он игрок высочайшего уровня, ведущие специалисты это знают. Я веду его дела в Италии, и я также говорил об этом со спортивным директором Ювентуса Фабио Паратичи. Единственный сдерживающий фактор – Виталий не имеет паспорта ЕС. Но в Испании, Англии или Италии это был бы хороший вариант для замечательного клуба.

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Что если бы я говорил о Миколенко и со спортивным директором Наполи Джунтоли? Мой партнер Фабио Паризи говорит о нем. Отношения с Наполи прекрасные, у нас общие цели. Проблема в паспорте. Интерес к Миколенко – это нормально. С точки зрения затрат и потенциальной роли это может быть полезно", – приводит слова Антонелли Calciomercato.

К слову, контракт Миколенко с Динамо рассчитан до лета 2023 года. Киевляне хотят выручить 35 млн евро. В прошлом сезоне Виталий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 9 млн евро.

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