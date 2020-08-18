Луческу пригласил первого бразильца в Динамо, – СМИ

Динамо близко к подписанию первого легионера в летнее межсезонье.

Луческу пригласил в Киев атакующего хавбека Клейтона да Силву, сообщает Meta-ratings. 24-летний бразилец вынужден отбыть период карантина, после чего, скорее всего, подпишет контракт с Динамо.

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Хавбек воспитывался в академии Фигейренсе. В марте 2016-го Атлетико Минейро заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе. Затем были аренды в Коринтианс, Васко да Гама и Байю. Всего атакующий полузащитник провел 107 матчей в чемпионате Бразилии, отличился 19 голами и 13 ассистами. Также Клейтон выступал за олимпийскую сборную своей страны.

Добавим, что контракт бразильца с Атлетико Минейро завершился, и Динамо может подписать его на правах свободного агента.

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