Представник Миколенка підтвердив контакти з Ювентусом щодо захисника Динамо

"Він гравець найвищого рівня, провідні фахівці це знають. Я веду його справи в Італії, і я також говорив про це зі спортивним директором Ювентуса Фабіо Паратічі. Єдиний стримуючий фактор – Віталій не має паспорта ЄС. Але в Іспанії, Англії чи Італії це був би хороший варіант для чудового клубу.

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Що якби я говорив про Миколенка і зі спортивним директором Наполі Джунтолі? Мій партнер Фабіо Парізі говорить про нього. Відносини з Наполі прекрасні, у нас спільні цілі. Проблема в паспорті. Інтерес до Миколенка – це нормально. З точки зору витрат і потенційної ролі це може бути корисно", – наводить слова Антонеллі Calciomercato.

До слова, контракт Миколенка з Динамо розрахований до літа 2023 року. Кияни хочуть виручити 35 млн євро. Минулого сезону Віталій провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 9 млн євро.

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