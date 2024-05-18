В заключительном туре чемпионата Германии состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 34-й тур

Унион Берлин – Фрайбург – 2:1

Голы: Голлербах, 68, Хаберер, 90+2 – Доан, 85

Нереализованные пенальти: Юранович, 38 (Унион), Фолланд, 90+2 (Унион)

Вердер – Бохум – 3:1

Голы: Фридль, 6, Юнг, 78, Стаге, 80 – Антви-Аджей, 85

Вольфсбург – Майнц – 1:3

Голы: Паредес, 18 – Груда, 24, ван ден Берг, 71, Буркардт, 85

Хайденхайм – Кельн – 4:1

Голы: Динкчи, 16, 22, Сесса, 36, Бесте, 79 – Тиггес, 64

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Унион, который перед последним туром шел в турнирной таблице Бундеслиги шестнадцатым, должен был кровь из носу выигрывать у Фрайбурга и надеяться на осечку конкурентов. В конце тайма берлинцы не смогли реализовать пенальти и забили лишь в середине второй половины встречи. Шаткий счет сохранялся до 85-й минуты, когда Доан, казалось похоронил шансы Униона, сравняв.

Уже в добавленное время хозяева заработали право на еще один пенальти, который... снова не смогли реализовать. Однако на этот раз Хаберер был первым на добивании и оставил берлинцев в элитном дивизионе на следующий сезон.

В свою очередь Бохум, который опережал Унион, не сумел на выезде навязать свою игру Вердеру, у которого уже не было каких-то особых задач. Бременцы разбили Ордеца и Ко и отправили их в зону переходных матчей, где у послежних будет еще один шанс доказать свое право остаться в Бундеслиге.

В отличие от других, не стал уповать на конкурентов Майнц, который в гостях разгромил Вольфсбург. Четыре гола позволили "карнавальщикам" финишировать тринадцатыми и облегченно вздохнуть.

В еще одном матче Хайденхайм разбил безнадежный Кельн и остановился в шаге от зоны еврокубков. Феноменальный результат для новичка Бундеслиги.

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