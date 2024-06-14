Украинец Максим Гололобов стал еще одним нашим соотечественником в составе Байера.

15-летний Максим Гололобов в своем Instagram сообщил, что подписал первый профессиональный контракт с Байером.

Байер пополнился уже третьим украинцем – ранее он рвал немецкие команды на международном турнире

Судя по фотографиям, "фармацевты" станут не первой командой в Германии для юного украинца – ранее он выступал в составе Виктории Кельн. Свою карьеру Максим Гололобов начинал в киевском Локомотиве, после чего оказался в академии Динамо.

К слову, за молодежные команды Байера уже выступают три украинца – 17-летний голкипер Александр Петренко, 16-летний форвард Артем Степанов и 15-летний полузащитник Андрей Гамзик.

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