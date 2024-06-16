Немецкий хавбек Александар Павлович связал следующие пять лет карьеры с Баварией.

Бавария продлила контракт с Павловичем до лета 2029-го, сообщает официальный сайт клуба. Молодой хавбек во второй части сезона прорвался в основной состав мюнхенской команды, став открытием Томаса Тухеля.

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За Павловича боролись сборные Германии и Сербии. Александара вызвали в Бундестим на домашний чемпионат Европы, однако 20-летний игрок в последний момент вылетел из заявки из-за тонзиллита.

Павлович – уроженец Мюнхена и воспитанник Баварии. "К сожалению, мои мечты о Евро разбил тонзиллит. Но теперь печаль сменилась на радость от продления контракта с Баварией. Это клуб моего сердца. Я очень благодарен", – сказал Александар.