Председатель Федерации футбола Мариуполя Журавлев пытался "подсунуть" игрока в приазовский клуб

Председатель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев пытался трудоустроить в местную команду футболиста из Нидерландов.

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин заявил, что глава местной федерации футбола Василий Журавлев предлагал клубу подписать игрока из Нидерландов.

"Я читаю, что Ворскла сдала матч Шахтеру": Вацко остро ответил на слухи о финансировании Ярославским трансферов Динамо

"Больше, друзья, меня огорчает то, что и из нашего родного города сыплются обвинения в адрес администрации клуба в нашей неготовности к Лиге Европы. Василий Журавлев, если уж вы требуете на всю страну "усиления клуба", то будьте последовательны – расскажите футбольной общественности , что вы требовали от меня усиления в виде покупки игроков именно у вас, не гнушались завуалированных угроз, мол "все равно вам моего голландца всунут".

Не всунут, даже не пытайтесь! Вы бы лучше, если уж так горите желанием помочь нашему клубу, хотя бы раз заплатили за абонемент в VIP-трибуну, тем самым поддержав наш клуб финансово, сделав любой реальный вклад в наше весьма скромный бюджет для накопления средств на столь необходимое усиление.

Василий Николаевич, может пора перестать заниматься демагогией и пытаться заработать политический капитал за счет ФК Мариуполь, к которому вы не имеете абсолютно никакого отношения", – написал Санин на своей странице в Facebook.

Журавлев не остался в стороне, ответив на данный пост.

"Действительно, мы предлагали голландца и это большая трансферная ошибка руководства клуба, не восприняли наше доброе партнерское желание усилить команду перед играми в еврокубках. Притом, что ни копейки интереса нашего в предложении не прозвучало, кроме зарплаты для футболиста.

Мне очень жаль, что вы так ничего и не поняли. Кто-то работает за зарплату, а кому-то она не нужна, только руководствуемся любовью к футболу! И мы очень надеемся, что руководство клуба сделает выводы и честно признает свои ошибки. А ошибки, как правило, признают сильные люди! Мариуполь чемпион", – написал Журавлев.

К слову, вчера Мариуполь вылетел из Лиги Европы, уступив Бордо по сумме двух матчей 2:5. В УПЛ после 4 туров Мариуполь занимает 10 позицию.

Бордо – Мариуполь: логический вылет из Лиги Европы, красивый гол Фомина и выход французов на ... украинцев