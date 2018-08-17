Голова Федерації футболу Маріуполя Журавльов намагався "підсунути" гравця в приазовський клуб

Голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов намагався працевлаштувати у місцеву команду футболіста з Нідерландів.

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін заявив, що очільник місцевої федерації футболу Василь Журавльов пропонував клубу підписати гравця з Нідерландів.

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"Найбільше, друзі, мене засмучує те, що і з нашого рідного міста сипляться звинувачення на адресу адміністрації клубу в нашій неготовності до Ліги Європи. Василь Журавльов, якщо вже ви вимагаєте на всю країну "підсилення клубу", то будьте послідовні – розкажіть футбольній громадськості, що ви вимагали від мене підсилення у вигляді покупки гравців саме у вас, не гребували завуальованими погрозами, мовляв "всеодно вам мого голландця всунуть".

Не всунуть, навіть не намагайтеся! Ви б краще, якщо вже так палко бажаєте допомогти нашому клубу, хоч би раз заплатили за абонемент в VIP-трибуну, тим самим підтримавши наш клуб фінансово, зробивши хоч якийсь реальний внесок в наш вельми скромний бюджет для накопичення коштів на таке необхідне підсилення.

Василь Миколайович, може пора перестати займатися демагогією і намагатися заробити політичний капітал за рахунок ФК Маріуполь, до якого ви не маєте абсолютно ніякого відношення", – написав Санін на своїй сторінці у Facebook.

Журавльов не залишився осторонь, відповівши на даний пост.

"Дійсно, ми пропонували голландця і це велика трансферна помилка керівництва клубу, що не сприйняли наше добре партнерське бажання підсилити команду перед іграми в єврокубках. Притому, що жодної копійки інтересу нашого в реченні не прозвучало, крім зарплати для футболіста.

Мені дуже шкода, що ви так нічого і не зрозуміли. Хтось працює за зарплату, а комусь вона не потрібна, виключно керуємося любов'ю до футболу! І ми дуже сподіваємося, що керівництво клубу зробить висновки і чесно визнає свої помилки. А помилки, як правило, визнають сильні люди! Маріуполь чемпіон", – написав Журавльов.

До слова, вчора Маріуполь вилетів з Ліги Європи, поступившись Бордо за сумою двох матчів 2:5. В УПЛ після 4 турів Маріуполь посідає 10 позицію.

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