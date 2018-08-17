Мариуполь уступил Бордо и вылетел из Лиги Европы – красивый прощальный аккорд от Фомина

Бордо принимал Мариуполь в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19. Отчет и счет игры читайте на "Футбол 24".

Мариуполь уступил Бордо в первом матче в Одессе из-за нелепых ошибок вратаря и защиты. Поэтому во Францию команда Бабича поехала больше за престижем, а не результатом – для выхода в плей-офф ЛЕ надо было как минимум забить 3 гола и не пропустить больше одного.

Бордо – Мариуполь – видео голов

Уже на 2-й минуте французы забили гол после подачи с углового, однако арбитры отменили его из-за офсайда. Впоследствии уже Гальчук парировал мощный удар Санкаре головой в упор. На 11-й минуте Бордо создал третий момент снова после подачи – от гола Мариуполь спасла только штанга. Первый украинский удар случился лишь на 17-й. Чурко из выгодной позиции в штрафной французов перекрутил, и мяч ушел далеко мимо ворот.

Бордо – Мариуполь – ОНЛАЙН-трансляция

Взяв определенную паузу, хозяева решили изменить тактику, но и контратака не дала результата. Юссуф протянул мяч и мощно пробил – Гальчук, сменивший в воротах Худжамова, снова спас. Мишнев на 36-й нанес первый для Мариуполя точный удар. Костиль, в отличие от первого матча, проблем не испытал.

Мариуполь создал первый по-настоящему реальный момент на 52-й. Тищенко выиграл верховую борьбу у Левчука, но Костиль вытащил из-под перекладины. А уже в одной из следующих атак Пундже мощно пробил в верхний угол. Прошло всего несколько минут, и Санкаре воспользовался провалом обороны, пробив головой с нескольких метров.

Всередине второго тайма Фомин забил со штрафного красивый гол, обведя стенку. Это был только 3-й прицельный удар гостей в матче. Николя Де Превилль потерял два супермомента – сначала пробил в Гальчука, а затем, выйдя один на один, не смог обыграть украинского вратаря. Перспективную контру Мариуполя запорол Борячук, подарив мяч сопернику.

Бордо закономерно победил и сыграет в плей-офф против других украинцев – Пластуна и Яремчука, которые выступают за Гент.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Бордо – Мариуполь – 2:1 (5:1 по сумме)

Голы: Пундже, 54, Санкаре, 56 – Фомин, 65