– Александр Иванович, правда ли, что КДК УАФ оштрафовала Оболонь?

– Да. И для нас это стало большим удивлением. Вчера в клуб поступило решение председателя КДК УАФ Виталия Наума о том, что мы нарушили регламент. В документе указаны: статья 42 дисциплинарных правил, статья 15 регламента УПЛ.

– Что именно вы нарушили?

– Матч с Черноморцем был задержан на три минуты. Две минуты задержки было из-за команды Черноморец, потому что они вышли из раздевалки с опозданием, и одна – из-за символического удара по мячу Героя Украины, который оборонял Ахтырку – это полковник, командир 91-го отдельного полка оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины Денис Леонидович Дикий.

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Делегат УАФ Юрий Нестрига в своем рапорте сделал такой вывод: "В предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на одну минуту".

Это неправда! Перед началом матча мы предоставили делегату письмо, в котором пунктом 18 было написано, что планируется символический удар по мячу военным. Также на совещании перед матчем я сказал, что у нас нет стопроцентной уверенности, что военный приедет на матч.

Мы ему не сообщали о символическом мероприятии и хотели сделать сюрприз. Герою действительно было приятно, мы ему подарили футболку с автографами футболистов, мяч и шарф, с ним пообщался президент Оболони. Благодаря таким героям мы можем играть в футбол в это сложное время, за что мы бесконечно благодарны.

Знаете, что он нам сказал в связи с мобилизацией и ситуацией с бронированием футболистов?

– Что?

– Каждый человек должен заниматься своим делом. Военные должны воевать, а футболисты – играть в футбол. Денис Леонидович воочию видел смерть и вытаскивал своих подчиненных из-под завалов, когда оккупанты сбрасывали на Ахтырку вакуумные бомбы. Именно его бригада остановила врага на подступах к Ахтырке, когда орки шли на сотнях танков и бронетранспортеров.

– Какой штраф наложил на Оболонь КДК УАФ?

– Три тысячи гривен. Это не большие деньги и дело не в финансах, нас возмутила моральная составляющая и этический подход представителей УАФ к вопросу. Второй момент – я начал задавать вопросы: "Почему УАФ не уведомила футбольный клуб Оболонь, когда открыла производство, чтобы мы имели возможность предоставить объяснения?". Когда есть спорные вопросы, я всегда еду на заседание КДК и лично высказываю свою позицию.

– И что вам ответили?

– Мне сказали, что когда накладывается штраф до 25 тысяч гривен, то, согласно регламенту, председатель КДК может единолично принимать решение. Я взял регламент. Действительно, статья 42, пункт 1.3 такое предусматривает. Самое главное, что в решении пунктом 2 написано, что в соответствии с частью 2 статьи 83 дисциплинарных правил УАФ – решение обжалованию не подлежит! Понимаете, в какие условия ставят клубы?!

Мы надеялись, что с приходом нового руководства УАФ изменится подход к клубам, но, к сожалению, пока что ничего не поменялось.

– Что вам говорил президент Оболони Александр Слободян по поводу этого?

– Александр Вячеславович очень возмущен сложившейся ситуацией,. Мы предоставили положительные эмоции Герою Украины, а на нас наложили штрафные санкции и в рапорте неправдиво отобразили ситуацию. Это непорядочно в отношении к военным. Такие вещи нельзя замалчивать.

– Как вообще такое могло произойти?

– Не может регламент КДК УАФ противоречить законодательству Украины. Каждый гражданин имеет право на получение информации. В регламенте четко прописано, что делегат матча должен ставить клуб в известность о своих замечаниях, но не написано, чтобы это было в письменном виде письмом на клуб. Нестрига не сказал мне ни слова. Решения, которые делаются втихаря, не делают чести УАФ.

Я еще понимаю, если бы была вина нашей команды, но Оболонь вышла из подтрибунного помещения за 10 минут до начала матча, когда еще даже арбитров не было на поле. Судьи потом ждали команду гостей, и четвертый арбитр не выдержал, пошел под дверь раздевалки Черноморца, начал им свистеть, чтобы выходили.

Но может быть форс-мажор, кому-то из гостей, не дай Бог, стало плохо, поэтому и возникла задержка. Нужно учитывать все нюансы, но кабинетные работники ни в чем не разбираются, их ничего не интересует, кроме регламента. А как же человеческий фактор?

– Можете через наш сайт обратиться к Андрею Шевченко.

– Я понимаю, что Шевченко досталось не очень хорошее наследие в УАФ, но он молодой человек с европейским видением футбола, поэтому мы надеемся, что отношение УАФ к клубам изменится к лучшему во всех направлениях. Нельзя, чтобы клубы были бесправными! Ассоциации нужно обсуждать спорные моменты, быть открытой организацией, а не просто ставить перед фактом после принятия решения. Не будет клубов – не будет УАФ.

Шевченко подобрал себе очень хорошую команду, которой верит футбольное сообщество. В первую очередь, это Сергей Ребров, потому что он талантливый тренер, управленец и человек. Мы понимаем, что за один день невозможно все изменить, но надеемся, что постепенно наш футбол изменится к лучшему. В первую очередь, нужно начать с таких некрасивых моментов в отношении военных, – резюмировал Резниченко в комментарии Українському футболу.

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