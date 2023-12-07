Уже бывший захитник Миная Дмитрий Немчанинов рассказал, почему решил разорвать контракт с командой Желько Любеновича.

– Дмитрий, почему Минай покидает так много опытных игроков?

– В Минае идет урезание бюджета, поэтому игроки уходят. Плюс некоторых ребят в составе не видит главный тренер Желько Любенович.

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– Вас также не видит?

– Нет, Любенович хотел, чтобы я и Бандура остались в команде. Но мне предложили новый контракт на ухудшенных условиях, поэтому я принял решение уйти. За других ребят я отвечать не буду.

– На какой срок у вас был контракт с Минаем?

– До лета 2024 года. Мне еще предлагали летом переподписать контракт. Я сказал, что без проблем, но надо обсудить финансовые условия. Я решил не спешить и думал, что если меня сильно хотят видеть в команде, то в конце соглашения мне предложат новый контракт.

– У Миная есть перед вами долги?

– Нет. В этом плане в клубе все стабильно, задержек никогда не было.

– Минай уже покинули вы, Бандура, Солдат, Вишневский и Панасенко. Кто еще будет уходить?

– Девять футболистов уже ушли. Кроме тех, кого вы назвали, Минай оставили Одарюк, Ралюченко, Мельник, Кравчук.

– Кем тогда Минай будет играть? Какая у клуба будет стратегия?

– Этот вопрос лучше задать руководству. Я не знаю, какие планы у Миная на будущее, ведь из команды ушло четыре защитника, на контракте осталось всего два, один из которых арендован у Шахтера – это Булеза. Наверное, будут где-то искать игроков.

– Президент Миная Валерий Пересоляк общался с командой?

– Нет. В клубе есть люди, которые заведуют всеми делами. Именно они доносят нам позицию президента, – сказал Немчанинов в комментарии Українському футболу.

Напомним, закарпатцы ушли на зимнюю паузу в турнирной таблице УПЛ последними, набрав лишь 6 очков (имеют один матч в запасе).

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