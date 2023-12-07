– Что сейчас за кадровая революция в Минае? Клуб покинули опытные Бандура, Солдат, Немчанин, Панасенко. Говорят, вообще команду покинет 10 игроков.

– Эта ситуация была ожидаемой. Мы знали, что руководство хочет сократить бюджет. Они планируют выращивать молодежь, чтобы потом продавать и зарабатывать, только для этого нужно остаться в Премьер-лиге.

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Действительно, десять игроков покинут Минай, а может и больше. Я думаю, что уход такого количества опытных футболистов это слишком много для такой команды как Минай.

Но президента тоже можно понять, потому что команда не выиграет, а по заработной плате и премиям задержек в Минае не было. Хотя команда одна из самых низкооплачиваемых в УПЛ, все платилось стабильно.

– В прошлом сезоне Минай с этими футболистами занял восьмое место в УПЛ. Почему в этом произошел регресс?

– С моим опытом я чувствовал, что повторить прошлогодний результат будет практически невозможно.

– Почему?

– Я думал, что мы будем двигаться вперед, но, к сожалению, этого не произошло. Минай летом не смог подписать тех игроков, которых я хотел видеть в команде. Финансовые возможности не позволили это сделать. Хотя президент Миная Валерий Иванович сразу сказал: "Я смогу платить то, что смогу". В этом отношении он свое слово держал.

– Вы видели молодежь Миная своими глазами. Что вы можете сказать о них?

– Там действительно есть хорошие молодые игроки, три-четыре парня. Ольховый и Кемкин – хорошие вратари. Можно отметить Даниила Голуба, которому я давал не так много времени играть, потому что у меня были сомнения, но он перспективный футболист.

Кораблин, пришедший из Кривбасса – хороший игрок. Еще могу назвать нападающего Гуничева. Демиденко много работает, но пока ему рано играть в основном составе. Вот и вся молодежь Миная.

Все остальные играют в U-19 во Львове. Можно сказать, это ФК Львов, играющий под эгидой Миная. Их выступления я не видел. Виталий и Юрий Михайливы к нам приезжали, они перспективные игроки, но ведь не будут каждый раз так ездить, потому что команда базируется во Львове, – сказал Шаран в интервью порталу Украинский футбол.

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