"Доги" ведут борьбу за чемпионство, опережая ПСЖ лишь на одно очко. Поэтому нужно только побеждать. Лион по ходу матча вел в счете с преимуществом в два мяча, но Лилль сумел осуществить камбэк и спасти лидерство в Лиге 1.

Лилль совершил камбек в матче с Лионом и вернул себе лидерство – героем стал 35-летний Йилмаз

Такой напряженный сценарий никого не может оставить равнодушным, а непосредственных участников матча и подавно. Кристоф Гальтье после финального свистка едва контролировал себя, а его празднование стало вирусным. На радостях 54-летний специалист продемонстрировал, что даже элементы из гимнастики ему под силу.

Добавим, что за четыре тура до окончания чемпионата Франции Лилль возглавляет турнирную таблицу, имея одно очко преимущества над ПСЖ. "Догами" предстоит сыграть против Ниццы, Анже, Ланса и Сент-Этьена.

З хаосу та безпросвітності до перемоги над Баварією – як екс-бос Коноплянки та учень Клоппа творять дива