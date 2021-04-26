"Доги" ведуть боротьбу за чемпіонство, випереджаючи ПСЖ лише на одне очко. Відтак потрібно лише перемагати. Ліон упродовж матчу вів у рахунку з перевагою у два м'ячі, але Лілль зумів здійснити камбек і врятувати лідерство у Лізі 1.

Лілль здійснив камбек у матчі з Ліоном і повернув собі лідерство – героєм став 35-річний Їлмаз

Такий напружений сценарій нікого не може залишити байдужим, а безпосередніх учасників матчу і поготів. Крістоф Гальтьє після фінального свистка ледве контролював себе, а його святкування стало вірусним. На радощах 54-річний фахівець продемонстрував, що навіть елементи із гімнастики йому під силу.

Додамо, що за чотири тури до завершення чемпіонату Франції Лілль очолює турнірну таблицю, маючи одне очко переваги над ПСЖ. "Догам" належить зіграти проти Ніцци, Анже, Ланса та Сент-Етьєна.

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