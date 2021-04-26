Лига 1, 34 тур

Лион – Лилль – 2:3

Голы: Слимани, 20, Фонте 35, (аг) – Йилмаз, 45+1, 85, Дэвид, 60

Гостям нужна была исключительно победа, чтобы обойти ПСЖ и вернуть себе лидерство. Лион отставал всего на три очка, но плотность Лиги 1 оставляла "ткачей" вне зоны ЛЧ.

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На 20 минуте Слиман открыл счет, завершив динамическую комбинацию. Почти сразу Дэвид отыграл гол, однако арбитр зафиксировал офсайд. Неудачи Лилля продолжились автоголом 37-летнего Фонте. Правда, больше нужно обвинять голкипера Меньяна, который неуверенно сыграл на выходе, да еще и сбил партнера. Перед свистком на перерыв камбек "догов" начал Йилмаз идеальным исполнением штрафного. На 60 минуте турок ассистировал Дэвиду, и здесь рефери уже не вмешивался. Опытный форвард не собирался останавливаться. Под занавес встречи Йилмаз получил передачу от земляка Языджи и уверенно реализовал "буллит" – 2: 3!

Теперь Лилль вновь может похвастаться званием лидера Лиги 1. А вот Лиону пора волноваться – до третьей строчки (Монако) осталось четыре пункта отставания.

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