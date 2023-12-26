609 дней. Столько времени судьи не назначали пенальти в ворота Борнмута в рамках чемпионата. Во вторник, 26 декабря "проклятие" оборвалось – на 62-й минуте матча с Фулхэмом Антуан Семеньо заработал на себе фол в чужой штрафной площади, и арбитру Тиму Робинсону ничего не оставалось кроме как указать на точку. Доминик Соланке подошёл к 11-метровой отметке – и забил свой 12-й мяч в сезоне. Это – ровно в два раза больше, чем он забил за весь предыдущий сезон!

Борнмут снова феерически победил – Забарный оформил предассист и подвинул Мудрика, лучшая серия в АПЛ, редкий пенальти

Так Борнмут забил свой второй мяч. Первый был забит с участием Ильи Забарного – украинский защитник оформил предассист на опорника Алекса Скотта. 20-летний полузащитник прошёл сквозь четверых соперников и оформил голевую передачу на Джастина Клюйверта.

Третий мяч "вишни" забили уже в компенсированное ко второму тайму время – отличился Луис Синистерра. Он забивал в ворота Бернда Лено, который всё же доиграл матч до конца. Рефери не стал показывать ему вторую желтую карточку после того, как немецкий вратарь подло толкнул подростка-болбоя.

Эта победа позволила команде Андони Ираолы подняться на 10-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.