609 днів. Стільки часу судді не призначали пенальті на користь Борнмута в рамках чемпіонату. У вівторок, 26 грудня "прокляття" обірвалося – на 62-й хвилині матчу з Фулхемом Антуан Семеньйо заробив на собі фол у чужому карному майданчику, і арбітру Тіму Робінсону нічого не лишалося окрім як вказати на точку. Домінік Соланке підійшов до 11-метрової позначки – і забив свій 12-й м'яч у сезоні. Це – рівно вдвічі більше, ніж він забив за весь попередній сезон!

Борнмут знову феєрично переміг – Забарний оформив передасист і посунув Мудрика, найкраща серія в АПЛ, рідкісний пенальті

Так Борнмут забив свій другий м'яч. Перший був забитий за участю Іллі Забарного – український захисник оформив передасист на опорника Алекса Скотта. 20-річний півзахисник пройшов крізь чотирьох суперників і оформив гольову передачу на Джастіна Клюйверта.

Третій м'яч "вишні" забили вже в компенсований до другого тайму час – відзначився Луїс Сіністерра. Він забивав у ворота Бернда Лено, який все ж дограв матч до кінця. Рефері не став показувати йому другу жовту картку після того, як німецький воротар підло штовхнув підлітка-болбоя.

Ця перемога дозволила команді Андоні Іраоли піднятися на 10-й рядок турнірної таблиці АПЛ.