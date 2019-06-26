Прце – о переходе в Карпаты: Надеюсь, что смогу стать сильнее в мощной украинской лиге

Новичок "зелено-белых" Франьо Прце рассказал о своих эмоциях от подписания соглашения с Карпатами.

"Я счастлив, поскольку присоединился к престижному украинского клубу. Благодарен за этот шанс и постараюсь его использовать. Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к партнерам на тренировке и выйду на поле в футболке новой команды.

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Надеюсь, что смогу стать сильнее в мощной украинской лиге. Также хочу помочь финишировать своей команде на лучшей позиции и бороться за самые высокие задачи. Я пообщался со своим агентом, поскольку он жил здесь несколько лет, и сделал вывод о том, что в Украине хороший чемпионат, а Карпаты – серьезный клуб.

Я слышал, что во Львове играл Игор Йовичевич, а затем Младен Бартулович. Надеюсь, что смогу достойно представлять свою страну в Карпатах и ​​вашем чемпионате.

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Я стал футболистом Карпат и у меня очень много желания. Хочу закрепиться в новой команде и быть полезным для нее", – цитирует Прце пресс-служба Карпат.