Карпаты сформировали тренерский штаб – среди помощников отсутствует Федецкий

Главный тренер Карпат Александр Чижевский определился с помощниками на следующий сезон.

"К нашему тренерскому штабу приглашены разносторонние наставники, которые должны работать ради одной цели. Наша тренерская команда – это сплав молодости и опыта.

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Если говорить о каждом отдельно, то Михаил Дячук-Ставицкий – это специалист, который обладает многими отличными качествами. Он будет отвечать за организацию тренировочного процесса, а также за отработку тактических моментов.

Что касается Владимира Журавчака, то это человек с огромным опытом. Много лет назад, когда я был футболистом Карпат, я играл под его руководством. Это местный специалист с замечательным пониманием футбола, советы которого являются очень ценными.

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Вадима Деонаса я знаю давно. Когда-то мы выступали вместе в симферопольской Таврии. К тому же, он уже работал в Карпатах, когда входил в тренерский штаб Йовичевича. Деонас будет работать с вратарями", – отметил Чижевский в комментарии официальному сайту Карпат.

Ранее отмечалось, что Артем Федецкий также войдет в тренерский штаб и станет играющим тренером команды.

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