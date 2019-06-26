Прце – про перехід у Карпати: Сподіваюся, що зможу стати сильнішим у потужній українській лізі

Новачок "зелено-білих" Франьо Прце розповів про свої емоції від підписання угоди з Карпатами.

"Я щасливий, оскільки приєднався до престижного українського клубу. Вдячний за цей шанс і намагатимуся його використати. Не можу дочекатися моменту, коли приєднаюся до партнерів на тренуванні і вийду на поле у футболці нової команди.

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Сподіваюся, що зможу стати сильнішим у потужній українській лізі. Також хочу допомогти фінішувати своїй команді на найкращій позиції і боротися за найвищі завдання. Я поспілкувався зі своїм агентом, оскільки він жив тут кілька років, і зробив висновок про те, що в Україні хороший чемпіонат, а Карпати – серйозний клуб.

Я чув, що у Львові грав Ігор Йовічевіч, а потім Младен Бартуловіч. Сподіваюся, що зможу гідно представляти свою країну у Карпатах та вашому чемпіонаті.

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Я став футболістом Карпат і у мене дуже багато бажання. Хочу закріпитися у новій команді і бути корисним для неї", – цитує Прце прес-служба Карпат.