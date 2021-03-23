Романо Флориани сделал еще один шаг к дебюту во взрослом футболе.

Правый защитник молодежной команды "бьянкочелести" поставил подпись под первым в своей карьере профессиональным контрактом. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Иммобиле получил "Золотую бутсу" по итогам прошлого сезона

"Думая о том, откуда начинал, я рад подписать свой первый контракт с Лацио и провести еще три года в этой футболке", – сказал Романо Флориане.

К слову, 18-летний футболист – сын Алессандры Муссолини, которая является внучкой лидера национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. По слухам, диктатор в свое время также болел за "орлов".

Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії