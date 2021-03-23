Романо Флоріані зробив ще один крок до дебюту в дорослому футболі.

Правий захисник молодіжної команди "б'янкочелесті" поставив підпис під першим у своїй кар'єрі професіональним контрактом. Угода розрахована до літа 2023 року.

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"Думаючи про те, звідки розпочинав, я радий підписати свій перший контракт з Лаціо та провести ще три роки у цій футболці", – сказав Романо Флоріані.

До слова, 18-річний правий захисник – син Алессандри Муссоліні, яка є внучкою лідера національної фашистської партії Італії Беніто Муссоліні. За чутками, диктатор свого часу також вболівав за "орлів".

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