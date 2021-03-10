Иммобиле получил "Золотую бутсу" по итогам прошлого сезона
18:37 - Читати українською
Форвард Лацио Чиро Иммобиле пополнил свою коллекцию индивидуальных наград.
Только сейчас Чиро Иммобиле вручили "Золотую бутсу" сезона 2019/20, сообщает официальный сайт Серии А.
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Нападающий Лацио в прошлом розыгрыше чемпионата Италии забил 36 мячей, а "орлы" финишировали на 4-й строчке турнирной таблицы. Напомним, "Золотую бутсу" вручают футболисту, который забил за сезон больше всех среди европейских чемпионатов.
В нынешнем сезоне Серии А Иммобиле провел 23 матча, в которых отметился 14-ю голами и тремя ассистами.
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