Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и английская Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) призвали усовершенствовать правило замены из-за травм головы, сообщает ВВС.

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Недавно в АПЛ позволили делать "бесплатную" четвертую замену, если игрок не может продолжить матч из-за повреждения головы. Впрочем, бывают случаи, когда футболиста обследуют и таки позволяют вернуться на поле.

FIFPro и PFA предлагают временную замену, пока пострадавшим оказывают помощь. Таким образом врачи получат достаточно времени на обследование, а команда не наказана игрой в меньшинстве. Если травмированный готов продолжить – проводится обратная замена. Если же нет, то временная замена становится полноценной "бесплатной".

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