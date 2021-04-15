Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) та англійська Асоціація професіональних футболістів (PFA) закликали вдосконалити правило заміни через травми голови, повідомляє ВВС.

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Нещодавно в АПЛ дозволили робити "безкоштовну" четверту заміну, якщо гравець не може продовжити матч через пошкодження голови. Втім, бувають випадки, коли футболіста детально обстежують і таки дозволяють повернутися на поле.

FIFPro і PFA пропонують тимчасову заміну, допоки постраждалим надають допомогу. Таким чином лікарі отримають достатньо часу на обстеження, а команда не покарана грою в меншості. Якщо травмований готовий продовжити – проводиться зворотня заміна. Якщо ж ні, то тимчасова заміна стає повноцінною "безкоштовною".

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