Наставник Оболони Валерий Иващенко не считает, что в его заявлениях был сексизм.

– Комитет этики собирался начинать дело из-за ваших высказываний о судействе. В клуб уже приходили какие-то бумаги?

– В которых увидели сексизм? Нет, никаких писем не было.

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– Вы ожидали, что вокруг вашего высказывания будут полыхать такие горячие дискуссии?

– Не знаю, я высказал свое мнение. Но если такой резонанс, значит, где-то оно кого-то задело. Итак, что-то правильное я говорю. Ничего страшного вроде бы не говорил, но кого-то серьезно задело. То есть, правильно, что мы это обсуждаем, – сказал Иващенко в интервью Украинскому футболу.