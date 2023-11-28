"Каждый тур с судейством какие-то скандалы, недоразумения. Судьи слишком часто в центре внимания. Подключают женщин к судейству, как, например, в нашей игре 11 ноября с Ворсклой (0:1). Это логично, женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Не видят моментов, не успевают за эпизодами, нуждаются в подсказках.

"Надеюсь, что Катя больше не будет судить наши матчи": Луческу обвинил Монзуль в неуважении к Динамо

Такие моменты выбивают из колеи. Могли бы работать в женском футболе. Темп другой, физиология другая, другие скорости. Стыки, подкаты, другие нюансы – лучше судил бы судья, который чувствует футбол, играл в него. По книге смотреть на моменты – это неправильно”, – заявил Иващенко в комментарии Українському футболу.

Рулевой Оболони уже скоро может пожалеть из-за своих слов. В прошлом сезоне форвард Динамо Владислав Ванат получил бан на 3 матча за сексистские высказывания в адрес Екатерины Монзуль.

"Оказывается, что фола нет": Оболонь потроллила арбитра матча с Ворсклой, ошибка которой стоила "пивоварам" поражения