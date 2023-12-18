Наставник Оболоні Валерій Іващенко не вважає що в його заявах був сексизм.

– Комітет етики збирався починати справу через ваші висловлювання про суддівство. До клубу вже приходили якісь папери?

– У яких побачили сексизм? Ні, жодних листів не було.

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– Ви очікували, що навколо вашого висловлювання палахкотітимуть такі гарячі дискусії?

– Не знаю, я висловив свою думку. Але якщо такий резонанс, значить, десь воно когось зачепило. Отже, щось правильне я кажу. Нічого страшного начебто не говорив, але когось серйозно заділо. Тобто правильно, що ми це обговорюємо, – сказав Іващенко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону УПЛ "пивовари" посідають 13 сходинку, маючи в своєму активі 14 балів.

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